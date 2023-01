Ministra nega ter tido sabido do envolvimento da secretária de Estado "em casos judiciais"

A ministra da Agricultura e da Alimentação "não tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Carla Alves em processos judiciais".

A informação é avança num curto comunicado emitido esta sexta-feira pelo Ministério da Agricultura.

De acordo com o o jornal Público, a ministra Maria do Céu Antunes estava informada do processo judicial que envolve o marido da ex-secretária de Estado Carla Alves.



O comunicado do Ministério da Agricultura é omisso quanto a este dado.



Segundo o jornal, a troca de informação terá decorrido ainda antes da tomada de posse da Secretária de Estado, que viria a preceder o pedido de demissão por 25 horas. O Ministério da Agricultura não teceu mais comentários sobre situação e, até ao final do dia de quinta-feira, o gabinete de António Costa não respondeu sobre a partilha desta mesma informação antes durante o processo de seleção e entrada em funções de Clara Alves.

Esta foi a 11.ª demissão no Governo em menos de um ano de legislatura. A 5 de janeiro, o Correio da Manhã noticiou que Américo Pereira, marido de Clara Alves, empresário e antigo presidente da Câmara Municipal de Vinhais está envolvido num processo judicial e que, por conseguinte, a Secretária de Estado demissionária tem as contas arrestadas. Clara Alves não é, contudo, arguida no processo.

Antes do pedido de demissão, o presidente da República declarou que esta situação representava um “peso político negativo” no Governo. Este acontecimento levou à proposta de uma moção de cnesura por parte da Iniciativa Liberal que incendiou o debate do governo de quinta-feira.

[notícia atualizada às 10h30 com comunicado do Ministéiro da Agricultura]