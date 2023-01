Medina diz que só esteve com Alexandra Reis "uma vez" quando era autarca em Lisboa

O ministro das Finanças, Fernando Medina, diz que só esteve uma vez com a antiga secretária de Estado, enquanto era autarca de Lisboa e esta era gestora na TAP, e atira culpas ao Ministério das Infraestruturas na nomeação de Alexandra Reis para a NAV.

Numa audição em que deputados acusaram Medina de “gastar o tempo a responder a questões que ninguém perguntou” e evitar perguntas, o deputado do PSD Hugo Carneiro questionou o ministro se conhecia Alexandra Reis aquando da sua contratação.

Medina diz que só esteve “pessoalmente” com a ex-governante uma vez, quando este era ainda presidente da Câmara Municipal de Lisboa e estando a gestora acompanhada pelo CEO da TAP.

“Estamos neste domínio do ridículo e do insultuoso da acusação. Alexandra Reis não faz, nem fez parte do nosso grupo de amigos. [Sobre a indemnização], volto a afirmar tudo o que tenho dito. Não sabia porque não era membro do Governo. Não tomei a decisão. Quando fui confrontado com a decisão, quando tive conhecimento através da comunicação social, assumi a responsabilidade”, disse.

Questionado sobre uma notícia publicada no semanário Expresso em maio de 2022, que dava conta de que a ex-administradora da TAP iria para a administração da NAV, que referia uma “indemnização milionária” indicada por fontes internas da companhia aérea, Medina disse: “As minhas fontes não são notícias de jornais.”

Descrevendo Alexandra Reis como uma pessoa com “currículo firmado”, Medina assegura que tomou a decisão de a nomear como secretária de Estado do Tesouro “algumas semanas” antes da nomeação ter sido conhecida.