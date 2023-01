Iniciativa Liberal quer ouvir Ministra da Agricultura com urgência

A Iniciativa Liberal pede que a Ministra da Agricultura seja ouvida com urgência no Parlamento, na sequência da demissão da secretária de Estado da Agricultura, Clara Alves.

O diário Público avança que Maria do Céu Antunes estaria informada das contas arrestadas de Clara Alves da antes da tomada de posse. Em comunicado, a ministra Maria do Céu Antunes nega que tivesse conhecimento prévio "do envolvimento de Carla Alves em processos judiciais", mas nada diz sobre se estava informada do processo que envolve o marido da ex-secretária de Estado

Rui Rocha, deputado da Iniciativa Liberal, diz ser “impossível aceitar” que Maria do Céu Antunes tenha feito uma decisão política “sabendo das circunstâncias em que a senhora Secretária de Estado de Encontrava”.

Este pedido segue a moção de censura apresentada pelo mesmo partido na passada quinta-feira, 5 de janeiro. Rui Rocha acrescenta que “não é só a ministra da Agricultura, é todo o Governo que já não devia estar em funções. Mas a Ministra da Agricultura tem todo um histórico de situações que justificariam que ela já não estivesse em funções há muito tempo”.

O deputado referiu uma tentativa de coação de uma confederação do setor, da PEPAC negociada em Bruxelas ou as transferências de competências regionais da agricultura.