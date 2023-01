"Em nenhum momento foi colocada em causa a sua competência". Medina defende Alexandra Reis

Em audição no Parlamento na Comissão de Orçamento e Finanças, Medina foi questionado pelo líder do Chega sobre se conhece o administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, e como pode manter a confiança no gestor, responsável pela indemnização de 500 mil euros à ex-administradora da companhia aérea Alexandra Reis.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, diz que, apesar da demissão como secretária de Estado do Tesouro, “em nenhum momento” foi colocada em causa a competência de Alexandra Reis e que “não se pode criticar o trabalho que realizou”, sendo questionado por André Ventura se foi “enganado” por Pedro Nuno Santos na nomeação da ex-governante.

Ministro no Parlamento

Ventura questionou ainda o conceito de “abraçar novos desafios”, indicado pela TAP no documento que deu a conhecer a saída de Alexandra Reis. “Demitiu-se mas recebeu indemnização”, questionou, levantando suspeitas sobre uma possível ilegalidade da administração da TAP.

O ministro das Finanças indicou que, enquanto desempenhou funções com o ministro Pedro Nuno Santos, a sua relação e acompanhamento sobre a pasta da TAP foi “regular, próxima e de fluidez entre os dois ministérios”.

Sobre as competências de Alexandra Reis, o líder do Chega questionou Medina do porquê de uma “excelente gestora” ter sido despedida: “Quem não serve para a TAP, serve para a NAV?”

“Em nenhum momento foi colocada em causa a competência de Alexandra Reis em todo este processo. Pode-se criticar múltiplos aspetos, mas o currículo de Alexandra Reis fala por si e não se pode criticar o trabalho que realizou”, respondeu.

Alexandra Reis foi demitida a 27 de dezembro por Medina das funções de secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de ter sido nomeada para o Governo e quatro dias depois do início da polémica com a indemnização de 500 mil euros que a ex-governante recebeu como administradora da TAP.

Pedro Nuno Santos demitiu-se no dia seguinte, assumindo a “responsabilidade política" do caso, dado que a empresa era tutelada pelo seu Ministério das Infraestruturas.