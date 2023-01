"Deixe estar. Está tudo bem", Costa recusa falar sobre demissão da secretária de Estado da Agricultura

"Deixe estar. Está tudo bem". Foi assim que o primeiro-ministro respondeu às questões dos jornalistas sobre a demissão desta quinta-feira da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves.

O líder do executivo esteve na manhã desta sexta-feira na inauguração da Residência Nossa Senhora da Piedade, em Almada- um lar que foi renovado com o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência- em mais uma iniciativa do "PRR em Movimento".

À saída, o primeiro-ministro não quis responder à comunicação social, e enquanto caminhava para o carro respondeu: "Deixe estar, deixe estar. Está tudo bem. Bom ano, não vale a pena estarmos nesta correria todos".

[artigo em atualização]