Costa diz que ministra da Agricultura tem condições para continuar no Governo

O primeiro-ministro, António Costa, garante que o Governo "está coeso" apesar de várias polémicas e demissões e confirmou que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, tem condições para continuar, apesar da demissão da secretária de Estado Carla Alves, esta quinta-feira.

"Não há um problema de coesão. O Governo está coeso e a estabilidade está assegurada", defende o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas em Braga.

Questionado sobre se o Presidente da República contribuiu para a demissão da secretária de Estado da Agricultura, António Costa não comentou as declarações de Marcelo, referindo que "tem mãos para o Governo".

"Ninguém gosta de ter problemas. O Governo tem problemas e os problemas resolvem-se", disse, desejando um "bom dia de reis" ao despedir-se.

Carla Alves demitiu-se do cargo de secretária de Estado da Agricultura esta quinta-feira, 26 horas após tomar posse, depois de um caso em que se conheceu que tinha diversas contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido, ex-presidente da Câmara de Vinhais.

Horas antes, no debate da moção de censura ao Governo, no Parlamento, o primeiro-ministro tinha saído em defesa da nova secretária de Estado. "Vou demitir uma mulher porque o marido foi acusado? Qual é o caso da ética? É ser casada com alguém que foi acusado?”, questionou.

Após o debate no Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a secretária de Estado da Agricultura tinha uma "limitação política" e que era um "peso negativo" no Governo, sendo conhecida a sua demissão pouco tempo depois.