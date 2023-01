Sob investigação, marido da nova secretária de Estado da Agricultura sai em sua defesa

O marido da recém-empossada secretária de Estado da Agricultura saiu esta quinta-feira em sua defesa, assegurando que Carla Alves não teve qualquer envolvimento no caso em que está a ser investigado e que levou ao arresto das contas bancárias de ambos.

Em declarações aos jornalistas, Américo Pereira disse que "o que é fundamental é que este é um processo que tem a ver comigo, não tem nada a ver com ela".

"É uma injustiça enorme, uma tremenda injustiça envolver uma pessoa só porque é minha mulher neste tipo de processo", declarou o antigo presidente da Câmara Municipal de Vinhais.

Sobre a investigação que enfrenta, Américo Pereira diz que não tece comentários e que pretende apenas defender a sua honra.

"Quanto ao resto não tenho nada que me pronunciar, estou aqui para defender a minha honra e a minha dignidade de homem, de autarca que fui durante muitos anos, e de profissional que quero continuar a ser."

Suspeitas de corrupção ativa e prevaricação

De acordo com uma notícia avançada hoje, Carla Alves, que tomou posse ontem enquanto secretária de Estado da Agricultura, tem as suas contas arrestadas na sequência de uma investigação que envolve o seu marido, ex-autarca de Vinhais.

A Polícia Judiciária (PJ) verificou que a agora secretária de Estado, à época funcionária camarária, recebia mais rendimentos do que aqueles que efetivamente declarava.

O despacho do Ministério Público (MP) fala em dividendos ilícitos do casal a rondar os 1,1 milhões de euros, relacionados com a valorização de terrenos e quantias de que se apropriaram.



O MP pede o julgamento de Américo Pereira, marido de Carla Alves e antigo autarca de Vinhais, por alegados crimes de corrupção ativa e prevaricação, relativa a um esquema de venda de terrenos do Seminário, em detrimento das finanças do município.

As contas conjuntas, assim como bens móveis e imóveis, estão arrestados desde março de 2022.

Aos jornalistas, Américo Pereira insiste que não há qualquer envolvimento da mulher neste caso que, destaca, é do conhecimento público.

"Este caso é público, no site da procuradoria-geral da República está lá a acusação, aliás, a PGR, como sabem, tem uma preocupação enorme que, antes das próprias acusações por vezes chegarem ao conhecimento dos arguidos, são do conhecimento da comunicação social. Toda a gente conhece este processo."

O ex-autarca diz ainda que não é seu costume pronunciar-se sobre estas situações. Contudo, "neste caso concreto", diz, "tenho de me defender e ficaria muito mal com a minha consciência e com a minha estratégia de defesa se não repudiasse as notícias" que dão conta do envolvimento da mulher.