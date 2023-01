A moção de censura ao Governo, apresentada pela Iniciativa Liberal, foi esta quinta-feira chumbada no Parlamento pela maioria do PS e pelos deputados do PCP e do Livre.

PSD, Bloco de Esquerda (BE) e PAN abstiverem-se.

Iniciativa Liberal e Chega votaram a favor da moção de censura, a segunda contra o XXIII Governo, que tomou posse a 30 de março de 2022.