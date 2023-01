"O diabo está dentro do Governo". Montenegro diz que proposta de Costa é um “absurdo em si mesmo”

O líder do PSD, Luís Montenegro, voltou a trazer o “diabo” à mesa para criticar a prestação de António Costa esta quinta-feira no Parlamento, durante o debate que antecedeu a moção de censura ao Governo, que acabou chumbada em plenário.

"O primeiro-ministro embrulhou-se nos casos do Governo e reapresentou a teoria do diabo, mas neste momento o diabo está dentro do Governo. Ou o Governo muda de vida ou os portugueses vão querer mudar de Governo", disse, numa referência a palavras do antigo presidente dos sociais-democratas, Pedro Passos Coelho.

Sobre a sugestão de criar um circuito que permita conhecer melhor quem é nomeado para o Governo, Montenegro diz que Costa está a confessar que não é capaz de escolher os membros do Governo.

“Isto é o primeiro-ministro a sacudir a água do capote, a coresponsabilizar Marcelo pelas suas propostas, a confessar que não é capaz de ter um crivo para avaliar as condições das pessoas que convida para o Governo”, aponta, considerando a situação um “absurdo em si mesmo”.

Montenegro falou ainda sobre a agora ex-secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que se demitiu do cargo um dia após tomar posse.

“Se eu fosse primeiro-ministro, não tinha convidado uma pessoa nestas circunstâncias. Qualquer português entende que não é bom para o Governo, nem é bom para o país, que o Governo tenha pesos políticos negativos.”