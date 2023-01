Nova secretária de Estado da Agricultura tem contas arrestadas

A nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem diversas contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido, ex-presidente da Câmara de Vinhais. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã.

O mesmo jornal dá conta de que a Polícia Judiciária (PJ) verificou que a agora secretária de Estado, à época funcionária camarária, recebia mais rendimentos do que aqueles que efetivamente declarava.

Entre julho e dezembro de 2013, por exemplo, a acusação do Ministério Público (MP) dá conta de vencimentos declarados do casal na ordem dos 44 mil euros, quando nas contas bancárias partilhadas se registava a entrada de 54 mil euros, diz o Correio da Manhã.

O desfasamento entre os valores declarados ao Estado e as quantias apresentadas nas contas continuava a suceder em anos posteriores. Em 2020, Carla Alves e o marido comunicavam vencimentos na ordem dos 100 mil euros, mas o extrato bancário chegava aos 264 mil.

Ainda de acordo com o Correio da Manhã, o despacho do MP fala também em dividendos ilícitos do casal, a rondar os 1,1 milhões de euros, relacionados com a valorização de terrenos e quantias de que se apropriaram.



O Ministério Público pede, igualmente, o julgamento de Américo Pereira, marido de Carla Alves e antigo autarca de Vinhais, por alegados crimes de corrupção ativa e prevaricação, relativa a um esquema de venda de terrenos do Seminário, em detrimento das finanças do município.

As contas conjuntas, assim como bens móveis e imóveis, estão arrestados desde março de 2022. A acusação do MP exige que cerca de 700 mil euros sejam devolvidos ao Estado, na impossibilidade de jusitifcar a sua proveniência.

Carla Alves tomou posse esta quarta-feira como secretária de Estado da Agricultura, na mais recente remodelação promovida no Governo de António Costa.