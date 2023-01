BE diz que secretária de Estado concluiu "exatamente o contrário" de Costa

O líder parlamentar do BE considerou esta quinta-feira que, ao contrário do que o primeiro-ministro defendeu no parlamento, a secretária de Estado da Agricultura concluiu "e bem" que não tinha condições "políticas e éticas para continuar".

"O primeiro-ministro passou toda a tarde, no parlamento, a defender que a secretária de Estado da Agricultura tinha condições políticas e éticas para continuar. Minutos depois do debate, a própria, e bem, concluiu exatamente o contrário", referiu Pedro Filipe Soares numa publicação na rede social Twitter.

A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou esta quinta-feira a sua demissão por entender não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, um dia após a tomada de posse.

Esta demissão foi conhecida depois do debate da moção de censura da IL, que foi chumbada no parlamento, tendo o caso da secretária de Estado sido um dos temas em discussão.

Foi precisamente no período do pedido de esclarecimentos do BE feito pela líder Catarina Martins, que o primeiro-ministro, António Costa, sustentou que a secretária de Estado da Agricultura não é acusada em processo judicial e invocou os princípios de Direito, questionando se se deve demitir a mulher porque o marido é acusado num processo-crime.

"Ó senhores deputados, vamos lá ver o seguinte: a civilização no mundo da Justiça levou muitos séculos a construir e não há populismo de esquerda que faça abanar-me quanto às minhas convicções sobre os princípios do Estado de Direito", referiu.