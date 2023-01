PSD volta a pedir demissão do "leviano" ministro das Finanças

O PSD voltou a pedir a demissão do ministro das Finanças por considerar que Medina foi “incompetente, leviano e irresponsável” ao nomear Alexandra Reis para o Governo.

No arranque do debate de urgência pedido pelos social-democratas, o líder parlamentar criticou a atuação do Executivo, mas Joaquim Miranda Sarmento atirou diretamente a Fernando Medina, dizendo que não tem condições para continuar na pasta das Finanças.

Na sua intervenção recordou vários passos da recente polémica que envolveu Alexandra Reis, que foi secretária de Estado do Tesouro de Medina e foi demitida na semana passada, poucos meses depois de ter saído da TAP com uma indemnização de meio milhão de euros.

O líder parlamentar do PSD repetiu que, em vários momentos do processo, o ministro das Finanças “nada viu, nada indagou, nada questionou”.

“O que os portugueses se questionam é como é que quem se comporta desta forma, quem atua desta maneira, pode estar à frente do Ministério mais importante da governação e ser responsável por gerir as Finanças de Portugal? Não pode e não podendo o senhor ministro das Finanças não tem condições políticas para continuar no cargo”, defendeu.

Do lado do Governo, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares não respondeu diretamente e preferiu acusar o PSD de não estar preocupado com os problemas dos portugueses.

Nesta questão, referiu que os ministros com a tutela da TAP, Finanças e Infraestruturas, pediram a avaliação pela Inspeção Geral de Finanças (IGF) e CMVM, “e assumiu-se com as consequências que todo o país conhece”.

“Este debate de urgência pedido pelo PSD não é um verdadeiro debate de urgência sobre os problemas dos portugueses. Antes, é um debate de urgência para saber quem ganha na liderança da oposição à direita neste Parlamento”, disse.

Além das críticas a Medina, o líder parlamentar do PSD acusou António Costa de ter “desbaratado capital político que os portugueses lhe conferiram a 30 de janeiro”.