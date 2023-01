Pedro Nuno Santos: "Foram bons anos no Governo, agora dêem-me descanso"

No final da tomada de posse dos novos ministros das Infraestruturas, João Galamba, e da Habitação, Marina Gonçalves, e de seis secretários de Estado, Pedro Nuno Santos disse que passou sete bons anos no Governo.

O antigo ministro das Infraestruturas pediu para sair do Secretariado Nacional do Partido Socialista. O economista, de 44 anos, pertencia à direção nacional do PS desde que António Costa chegou ao poder e era apontado, por muitos, como um dos sucessores do primeiro-ministro.

A saída acontece uma semana após a demissão do cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação, excluindo-se, assim, da tomada de decisões políticas do partido.

Pedro Nuno Santos também pediu suspensão temporária do mandato de deputado na Assembleia da República.



O primeiro-ministro foi esta quarta-feira questionado se vai ter saudades do seu ex-ministro. "Vou estar tantas vezes com o Pedro Nuno Santos!", respondeu António Costa, durante uma visita às obras de construção de alojamentos para estudantes na Universidade de Lisboa.