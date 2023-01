Pedro Nuno Santos abandona Secretariado Nacional do PS

O antigo ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos pediu para sair do Secretariado Nacional do Partido Socialista, avança a SIC-Notícias.

O economista, de 44 anos, pertencia ao Secretariado Nacional do PS desde que António Costa chegou ao poder e era apontado, por muitos, como um dos sucessores do primeiro-ministro.

A saída acontece uma semana após a demissão do cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação, excluindo-se, assim, da tomada de decisões políticas do partido.



Pedro Nuno Santos também pediu suspensão temporária do mandato de deputado na Assembleia da República.

Pedro Nuno Santos deixou o Governo na sequência da polémica relacionada com Alexandra Reis embora a relação com o primeiro-ministro já andasse tensa há algum tempo.

Em junho, “erros de comunicação e articulação” com o Governo fizeram o agora ex-ministro das Infraestruturas avançar com uma solução para o novo aeroporto de Lisboa que não estava concertada com o primeiro-ministro.

António Costa, que se encontrava na cimeira da NATO, em Madrid, desautorizou Pedro Nuno Santos e este foi obrigado a anular o despacho para o novo aeroporto Montijo-Alcochete.

Se António Costa tem o mérito de ter, em 2015, montado a geringonça com o PCP e o Bloco de Esquerda, conseguindo assim chegar ao poder e governar, Pedro Nuno Santos ficou com os créditos de fazer a solução funcionar. Os dois políticos são de fornadas da JS diferentes e, no espectro ideológico dentro do PS, estão afastados.