Parlamento dá luz verde à deslocação do Presidente a Roma

O Parlamento aprovou, esta quarta-feira, a deslocação do Presidente da República a Roma para o funeral do Papa Emérito Bento XVI.

A votação contou com os votos a favor de todos os partidos, menos do Bloco de Esquerda e Chega, que se abstiveram. O momento aconteceu antes do arranque do debate de urgência pedido pelo PSD sobre aquilo que considera ser a crise no Governo.

“O Presidente da República assinou o Decreto do Governo que declara luto nacional no dia 5 de janeiro de 2023, pelo falecimento do Papa Emérito Bento XVI”, pode ler-se na nota publicada no site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa marcará presença nas cerimónias fúnebres do Papa emérito Bento XVI, “em representação do Estado português”.



O funeral de Bento XVI será na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, com o Papa Francisco a presidir à cerimónia. O corpo permanece na Basílica de São Pedro, para que os fiéis se possam despedir do Papa emérito.

Bento XVI, nascido Joseph Ratzinger, foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma.