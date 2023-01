Marcelo empossou ministros para Infraestruturas e Habitação e seis secretários de Estado

O Presidente da República deu hoje posse aos novos ministros das Infraestruturas, João Galamba, e da Habitação, Marina Gonçalves, e a seis secretários de Estado, entre os quais o da pasta do Tesouro, Pedro Sousa Rodrigues. Além de Pedro Sousa Rodrigues, que substitui Alexandra Reis no Tesouro, Marcelo Rebelo de Sousa deu posse aos novos secretários de Estado da Energia e Clima, Ana Claudia Gouveia, do Ambiente, Hugo Pires, das Infraestruturas, Frederico Francisco, da Habitação, Fernanda Rodrigues, e da Agricultura, Carla Alves Pereira. Segundo fonte do executivo, a mudança mais inesperada no Governo, a saída de Rui Martinho das funções de secretário de Estado da Agricultura, acontece por motivos de saúde. Os novos governantes tomaram posse numa breve cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa, que começou às 18:06 com a chegada à sala dos embaixadores do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do primeiro-ministro, António Costa.

Terminou pouco depois, pelas 18h11, tendo estado presentes o ex-ministro Pedro Nuno Santos, o ex-secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho, e membros do atual executivo como os ministros do Ambiente, Duarte Cordeiro, Finanças, Fernando Medina, e Agricultura, Maria do Céu Antunes. Marcelo Rebelo de Sousa despediu-se de Pedro Nuno Santos com um aperto de mão prolongado enquanto António Costa deu ao seu ex-ministro das Infraestruturas um abraço caloroso. Com a saída de Pedro Nuno Santos, o líder do executivo optou por separar as pastas das Infraestruturas e da Habitação, entregando a primeira a João Galamba, que deixou o cargo de secretário de Estado e do Ambiente, e a segunda a Marina Gonçalves, que assim passou de secretária de Estado e ministro da Habitação. João Galamba, natural de Lisboa, tem 46 anos, é licenciado pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e concluiu a parte letiva do doutoramento em Ciência Política na London School of Economics.

Eleito pela primeira vez deputado do PS em 2009, sob a liderança de José Sócrates, fez parte do chamado grupo dos "jovens turcos", juntamente com Pedro Nuno Santos, Pedro Delgado Alves e Duarte Cordeiro, no período em que os socialistas tiveram António José Seguro no cargo de secretário-geral. Já sob a liderança de António Costa, João Galamba foi porta-voz do PS e coordenador da bancada socialista na Comissão de Orçamento e Finanças e vice-presidente do Grupo Parlamentar. No anterior executivo, João Galamba foi secretário de Estado Adjunto e da Energia e iniciou funções no atual Governo, de maioria absoluta socialista, com o cargo de secretário de Estado do Ambiente e da Energia.