Eutanásia. Chega recorre para plenário da decisão do presidente da AR

O Chega leva esta quarta-feira a debate no Parlamento a legalização da eutanásia.

Fonte do partido disse à Renascença que a bancada vai recorrer para plenário da decisão do presidente da Assembleia da República. Augusto Santos Silva decidiu rejeitar a reclamação que o Chega apresentou sobre a redação final do texto.

Esta tarde, antes dos trabalhos se iniciarem, o deputado do Chega Pedro Frazão apresenta recurso da decisão do Presidente, com a fonte do partido ouvida pela Renascença a referir que serão repetidos os argumentos plasmados na reclamação.

A reclamação do Chega atrasou o processo de saída do texto final do Parlamento para Belém. Depois deste recurso para plenário, a iniciativa deverá então seguir para as mãos do Presidente da República.