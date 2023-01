António Costa: "Vou estar tantas vezes com o Pedro Nuno Santos"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que vai estar várias vezes com o Pedro Nuno Santos, quando questionado pelos jornalistas sobre o pedido de saída do ministro cessante do Secretariado Nacional do PS.

No final das declarações sobre as novas residências universitárias da Universidade de Lisboa, cujas obras visitou esta tarde no âmbito do Roteiro PRR, António Costa escusou-se a responder a perguntas dos jornalistas sobre a atualidade política, abrindo uma exceção quando lhe perguntaram se iria ter saudades de Pedro Nuno Santos no Secretariado Nacional do PS.

"Vou estar tantas vezes com o Pedro Nuno Santos!", respondeu apenas, seguindo o seu percurso para sair do estaleiro das obras.

António Costa estará pelas 18h00 no Palácio de Belém na tomada de posse dos novos membros XXIII Governo Constitucional.