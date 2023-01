Marcelo no funeral de Bento XVI será em “representação do Estado português”

O Presidente da República assegura que, se for às cerimónias fúnebres de Bento XVI, será na qualidade de Chefe de Estado e em representação do Estado português.

Questionado se mantinha a ideia de ir ao Vaticano na quinta-feira, dia do funeral do Papa emérito, Marcelo respondeu que sim e que irão "vários Chefes de Estado. Aliás, a ir vou não a título pessoal, o Presidente da República não vai a estas coisas a título pessoal, vai em representação do Estado português".

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no aeroporto de Lisboa, depois de chegar do Brasil onde marcou presença na tomada de posse de Lula da Silva como presidente do país.

Nestas declarações, Marcelo reforçou que "não é o cidadão que lá vai, se fosse o cidadão eu não iria lá, obviamente, o que se trata é de representar o Estado Português, por uma razão muito simples: Portugal vai organizar cá a Jornada Mundial da Juventude e esse é um facto muito relevante nas relações com a Igreja Católica e a Santa Sé e tem uma projeção universal e, só por esse facto, justifica que eu lá vá".



Na segunda-feira, o Vaticano assegurou que apenas os chefes de Estado de Itália e Alemanha têm presença confirmada no funeral e que todas as outras delegações que desejarem marcar presença no funeral de Bento XVI “virão a título pessoal”, apurou a Renascença.