Do "estrume" à porrada. O Twitter reage à nomeação de Galamba

Da pasta da energia para as infraestruturas. O agora ministro João Galamba é, certamente, uma das figuras mais energéticas do cenário político do Twitter português. Um "cowboy do teclado", como o apelidou Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS-PP.

A nomeação de Galamba como novo ministro das Infraestruturas, em substituição a Pedro Nuno Santos, já valeu, naturalmente, uma explosão de reações na rede social agora detida por Elon Musk.

Boa parte dos tweets sublinha a presença assídua do governante no Twitter, que será tudo menos discreta. Os utilizadores realçam o seu caráter impulsivo, no meio de discórdias, insultos e até "ameaças de porrada".