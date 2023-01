João Galamba. Um "veterano" dos governos Costa com uma bagagem de polémicas

João Saldanha de Azevedo Galamba, tem 46 anos, nasceu em Lisboa e é o novo ministro das Infraestruturas.

Dos dois governantes escolhidos por António Costa para suceder a Pedro Nuno Santos, Galamba é o mais mediático. Licenciou-se em Economia na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e concluiu a parte letiva do Doutoramento em Ciência Política na London School of Economics, tendo lecionado Filosofia Política no departamento de Government.

Foi deputado no Parlamento, desde 2009, até 2019 – altura em que foi escolhido para ser secretário de Estado Adjunto e da Energia no segundo Governo de António Costa.

Antes de suceder a Pedro Nuno Santos, de quem é próximo, era secretário de Estado do Ambiente e da Energia do atual executivo, eleito com maioria absoluta no início de 2022.

Para lá de um percurso político que já se alonga há mais de uma década, João Galamba é um nome que também já mereceu atenção mediática pelas várias polémicas em que se envolveu.