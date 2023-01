Costa afasta demissão de Medina e segura administração da TAP

O primeiro-ministro desvalorizou os pedidos de demissão do ministro das Finanças, Fernando Medina, e garante que a atual administração da TAP "mantém-se em funções".

Em resposta à Renascença, numa conferência de imprensa, António Costa não quis responder às críticas do líder do PSD, Luís Montenegro, atirando apenas que "quando a oposição for Governo, escolherá o Governo".

"Ministro das Finanças não está em causa", reforçou, ainda.

O chefe do Executivo defendeu também a atual administração da TAP e apontou que os resultados de 2022 da companhia aérea, que fecha o ano com lucro pela primeira vez em cinco anos, "serão uma boa notícia para os portugueses".

O ministro das Finanças, Fernando Medina, "é um peso morto no Governo" e devia pedir a demissão, afirma o presidente do PSD, Luís Montenegro.



O líder social-democrata falava minutos depois de serem conhecidos os sucessores de Pedro Nuno Santos no Governo. João Galamba é o novo ministro das Infraestruturas e Mariana Gonçalves é a nova ministra da Habitação.

Já a coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu esta segunda-feira que o ministro das Finanças não tem condições para continuar no cargo, e acusou o Governo de "conviver bem" com o "regime de privilégios" existente no Conselho de Administração da TAP.

"Não creio que na verdade haja condições para continuar um ministro que não quis saber o que se passa numa das empresas mais importantes do país", afirmou Catarina Martins.