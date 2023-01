Marcelo lembra “erros de orgânica”, “inação” e até “descolagem da realidade” ao Governo

Para Portugal, 2023 “pode vir a ser o ano mais importante até 2026, senão mesmo até 2030”, disse, este domingo, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, na habitual mensagem de Ano Novo. Ou seja, pode determinar as duas próximas legislaturas.

O peso de tal futuro está nos ombros do Governo e, em particular, de António Costa. Na mensagem, Marcelo sublinhou que está ao “alcance” do país, por comparação com outras nações europeias, tirar proveito da “estabilidade política, ademais com um Governo de um só partido com maioria absoluta”.

Por isso mesmo, exigiu “responsabilidade absoluta” ao Executivo.

Marcelo fez questão também de frisar que a estabilidade, assim como a maioria conquistada, pode ser esvaziada ou enfraquecida, “por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade”.