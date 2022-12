Marcelo admite ir ao funeral de Bento XVI "se houver alargamento" dos convites

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu que poderá marcar presença no funeral do Papa Emérito Bento XVI "se houver alargamento do critério" dos convites a chefes de Estado.

Recordando que Bento XVI pediu uma cerimónia de "muita simplicidade", Marcelo Rebelo de Sousa diz que, por agora, só foram convidados os chefes de Estado da Alemanha e da Itália.

"Estamos a ver qual é a forma de compatibilizar a vontade do Papa Emérito. Significa que haverá oportunidade de apurar o que é que países próximos de Portugal e, sobretudo, o que é a Santa Sé pensam", referiu.

O Presidente da República enviou também uma "mensagem de condolências a Sua Santidade o Papa Francisco manifestando profunda consternação pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Emérito Bento XVI".