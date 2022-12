Marcelo reúne-se com Lula na segunda-feira e almoça com Felipe VI no domingo

O chefe de Estado português vai reunir-se com Lula da Silva em Brasília na segunda-feira, dia seguinte à sua posse como Presidente do Brasil, e no domingo irá almoçar com o rei Felipe VI de Espanha.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou estes encontros em declarações aos jornalistas num hotel da capital brasileira, onde chegou esta sexta-feira para representar o Estado português na posse de Lula da Silva como Presidente do Brasil, no domingo, 01 de janeiro.

A sua reunião com Lula da Silva, com delegações dos dois países, "será em princípio às 11:00 do dia 02", disse o chefe de Estado.

"No dia da posse almoço com o rei de Espanha, que não vejo há muito tempo. Nós encontrávamo-nos sempre três, quatro vezes por ano, neste ano não nos encontramos desde maio, não foi possível. Vamos aqui fazer um almoço reunião muito bom para os dois países", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.