César destaca "excecional legitimidade" de Costa e elogia Pedro Nuno Santos: "Fará falta no Governo"

O presidente do Partido Socialista (PS) defendeu esta sexta-feira a "excecional legitimidade" de António Costa, na sequência das demissões no seu Governo por causa da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP a Alexandra Reis, agora ex-secretária de Estado do Tesouro.

Numa publicação no Facebook, Carlos César diz que, "no que toca ao ocorrido com Santana Lopes, é bom lembrar que era um primeiro-ministro por procuração de Durão Barroso", situação muito diferente da do atual primeiro-ministro, isto no contexto de "comentadores séniores que povoam o nosso dia a dia nas televisões".

"Parece que ninguém lembra a evidência contrária e distintiva destes últimos acontecimentos, envolvendo escolhas no Governo que não se comparam com outras situações graves", refere aquele que é um dos conselheiros mais próximos do primeiro-ministro.

"António Costa é um líder do Governo por eleição" e, tal "como Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de salientar na posse do Governo", refere ainda Carlos César, é "alguém com excecional legitimidade e votação".