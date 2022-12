Carlos Moedas: 2023 ao serviço dos lisboetas

É este o Estado Social Local que queremos desenvolver em resposta às necessidades da nossa população. As inscrições no Plano de Saúde Lisboa 65+ estão abertas e convido os lisboetas que já cá andam há muito tempo e que planeiam andar por muito mais a aderirem a esta iniciativa municipal.

Um plano que, já no decurso do mês de janeiro, vai permitir a cerca de 130 mil pessoas terem acesso gratuito a teleconsultas de medicina geral e familiar, assistência médica ao domicílio em caso de necessidade e transporte em ambulância sempre que o médico assim determinar. E, dentro desse universo, os cinco mil mais vulneráveis passarão também a ter, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, consultas de medicina dentária, próteses dentárias, consultas de oftalmologia e óculos gratuitos, entre outros apoios reforçados.

Nesse domínio, é com particular satisfação que assinalo a concretização de mais uma das grandes propostas com que me apresentei às eleições autárquicas: o Plano de Saúde Lisboa 65+ .

Este, não há dúvida, é um momento que exige muito de nós e Lisboa não falta à chamada. Em 2023, tal como em 2022, os lisboetas podem contar com uma Câmara Municipal ao seu serviço, no apoio às famílias e às empresas, na proteção aos mais vulneráveis, na construção de um Estado Social Local forte e aglutinador.

Estamos, infelizmente, confrontados com um futuro de incerteza , marcado pelo eclodir de algo que pensávamos impossível: uma guerra na Europa. Mas também por uma espiral inflacionária que nos afeta a todos e à qual a Câmara Municipal de Lisboa respondeu prontamente com um vasto programa anti-inflação.

Em 2023, vamos continuar este caminho de concretizações, com o objetivo de servir as pessoas. São elas o nosso foco e é a determinação de desenvolver as melhores respostas aos problemas concretos que enfrentam que nos move diariamente.

O projeto que vamos continuar a concretizar neste novo ano coloca também no centro a Cultura, desde logo com o programa Um Teatro em cada Bairro, que vem criar na cidade uma rede de centros culturais de proximidade e de encontro das artes com as comunidades locais. A Mobilidade e a Sustentabilidade estão igualmente no topo das nossas prioridades, no âmbito de um orçamento municipal que contempla o maior investimento de sempre na área da Higiene Urbana, cujos problemas estamos empenhados em resolver.

O ano que agora se inicia será também marcado pelo enorme desafio coletivo que é a Jornada Mundial da Juventude. Os olhos do mundo estão fixados em nós e queremos mostrar aos visitantes a cidade única que Lisboa é: a cidade histórica e inovadora, tradicional e cosmopolita, com uma identidade singular, mas sempre aberta ao mundo.

Tendo eu testemunhado a Jornada Mundial da Juventude em Paris, em 1997, sei bem que nenhum outro projeto tocará os nossos espíritos e as nossas vidas como este.

Estou certo de que a Jornada Mundial da Juventude, que acolherei com particular honra, gratidão e entusiasmo enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa e enquanto cidadão, será um espaço de união, tolerância e fraternidade. Daqui partirá, num momento em que o mundo precisa dela mais do que nunca, uma mensagem de paz e de esperança num futuro melhor.

E é exatamente isso que desejo para 2023: que este seja um ano carregado de esperança.

Da nossa parte, podem contar com 365 dias de concretizações e de trabalho incansável, de firmeza e coragem no cumprimento do nosso projeto. E, principalmente, de audácia. De audácia para continuarmos a construir juntos uma Lisboa de futuro.