Augusto Santos Silva: "2023 vai ser um ano cheio de desafios"

2023 vai ser seguramente um ano cheio de desafios, desde logo no plano internacional. A perspetiva de uma paz para a Ucrânia continua longínqua, e todos sabemos que a condição essencial para que a paz seja possível é a retirada das forças invasoras da Federação Russa. É muito importante que a comunidade internacional continue a apoiar a Ucrânia, ao nível financeiro, económico, militar, político, diplomático e de apoio aos refugiados, nunca perdendo de vista que a solução duradoura para este conflito é de natureza política.



As consequências da guerra, que se fazem sentir em todo o mundo, vão certamente persistir ao longo de pelo menos parte de 2023; e nós devemos prosseguir, na Europa e em Portugal, as políticas que permitem contrariar os impactos negativos da guerra, mitigando os prejuízos para as populações, em particular para as famílias mais carenciadas. A luta contra a inflação é um objetivo político que nenhum Estado pode dispensar, mas é muito importante que essa luta se faça com inteligência, de modo a evitar que a economia europeia mergulhe numa recessão profunda.

No plano europeu, é também muito importante que continue o empenhamento na transição verde e a transição digital, e na valorização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este triângulo parece-me ser incontornável. Se queremos ter sucesso na transição digital, reindustrializando a Europa e aproveitando plenamente as potencialidades da tecnologia para essa reindustrialização, e se queremos resultados efetivos na ação climática, descarbonizando as economias e garantindo que nos aproximamos dos objetivos do Acordo de Paris, então é absolutamente indispensável ter os cidadãos connosco. Para o que é imprescindível que as pessoas, em particular os trabalhadores, compreendam que no desenvolvimento digital e na transição climática estão também oportunidades de transformação da economia, de crescimento, de emprego e bem-estar. Para isso, é essencial a concretização dos objetivos e metas constantes da Declaração da Cimeira Social do Porto, realizada em 2021, durante a presidência portuguesa da União Europeia.

Na esfera parlamentar, 2023 será também um ano exigente. Teremos um novo Regimento da Assembleia da República, que, sabemos já, permitirá intensificar o debate e o escrutínio político. No início do ano, arrancarão os trabalhos da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional; e poderemos verificar que conteúdo pode ter o indispensável acordo entre PS e PSD.