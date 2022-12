"Truques, habilidades e trapalhadas“, "situação insustentável”. Partidos reagem à demissão

"O PSD continuará hoje a exigir as explicações que faltam e continuaremos a construir a Alternativa que dará esperança a Portugal. Nova força, novo caminho", escreve Montenegro.

Numa publicação na rede social Twitter ao início da manhã, depois da demissão, na quarta-feira à noite, do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro diz que o PSD continuará a exigir "as explicações que faltam".

O líder do PSD considera que o PS traiu a confiança dos portugueses, sublinhando que um primeiro-ministro e um Governo "de truques, habilidades e trapalhadas" geram instabilidade.

“E em Portugal os contribuintes, as famílias e as empresas pagam os impostos mais altos que há memória e, portanto, tudo isto tem que ser apurado”, insiste.

“A TAP e, eventualmente, outras empresas públicas não podem funcionar como uma espécie de oásis à margem da realidade e das dificuldades do país e da própria empresa”, defende.

“E a esse propósito, devo dizer, começa talvez também a ser tempo do senhor Presidente da República ponderar o fim deste ciclo, porque um Governo que só é notícia pelos piores motivos, enquanto Portugal vai ser arrastado para o fundo, deixa de servir o interesse geral”, destaca.

Para o líder do CDS-PP, “começa a ficar em causa a normalidade, a estabilidade de instituições básicas do regime”.

Também no quadro de reações à demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, o presidente do partido Chega, André Ventura, defende que o Presidente da República “tem de ponderar se está ou não em causa o normal funcionamento das instituições”.

Numa publicação partilhada no Twitter pelas 00h30, pouco depois de ter sido noticiada a demissão de Pedro Nuno Santos, André Ventura defendeu que “o Governo começa a ficar numa situação insustentável”.

Já a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, entende que “persistem dúvidas relativamente às opções políticas feitas em torno da TAP”, mesmo depois da demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação.

O que se passa com a TAP “infelizmente não é caso único”, escreveu no Twitter, pela 01h00 desta quinta-feira, Inês de Sousa Real.

"Banca, PPPs [Parcerias Público-Privadas] rodoviárias, entre outros exemplos são sorvedouros de dinheiros públicos que fazem falta ao país", acrescentou a porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza.