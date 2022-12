PSD desafia Governo a apresentar moção de confiança

O PSD desafia o primeiro-ministro a dar esclarecimentos ao país, após a demissão de Pedro Nuno Santos do Governo.

Em conferência de imprensa, no Porto, o vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, disse que “o primeiro-ministro não se pode esconder” e “tem de dar uma explicação cabal" ao país, no Parlamento, na próxima semana, num debate requerido pelos sociais-democratas.

“Doutor António Costa, o tempo não é de se esconder. O tempo é de responder (…). Nunca nos habituaremos a esta navegação à vista sem rumo. Nunca nos habituaremos a esta política de empobrecimento”, disse Paulo Rangel.

O social-democrata considerou que o Governo “deixou de governar” e está dedicado “à resolução de crises internas”.

“Esta é uma crise grave, muito grave. António Costa e o PS obtiveram maioria absoluta para criar um Governo estável. Mas neste momento a maioria absoluta é um fator de instabilidade. Assistimos a uma epidemia de crises políticas com 11 demissões em sete/oito/nove meses”, disse o vice-presidente do PSD.