"Problema técnico" causa apagão no "site" do Governo

A página oficial do Governo de Portugal na internet ficou esta quarta-feira indisponível durante várias horas, mas a normalidade foi retomada ao final da noite.

Fonte do gabinete do Secretário de Estado da Digitalização, Mário Campolargo, explicou à Renascença que se tratou de "um problema técnico" e assegurou que "não foi um ciberataque".

O problema foi detetado "há algumas horas e deve ficar resolvido brevemente", adiantou a mesma fonte. Cerca de uma hora depois, o site do Governo voltou a estar online.

A mesma fonte garantiu ainda à Renascença que o facto de o site do Governo estar em baixo não está relacionado com uma eventual atualização de informação após a demissão da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, que tem estado debaixo de fogo por causa da indemnização de meio milhão de euros que recebeu para sair da TAP.

[notícia atualizada às 22h52]