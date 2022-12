Pedro Nuno Santos "saiu com dignidade", agora "são precisas explicações do Governo"

A ex-ministra e deputada do PS Alexandra Leitão considera que Pedro Nuno Santos abandonou o cargo de ministro das Infraestruturas "com dignidade" e defende que agora é hora de o Governo prestar explicações aos portugueses.

Em causa está o sucedido na TAP com a saída de Alexandra Reis do conselho de administração, com direito a uma indemnização de 500 mil euros após cumprir sete meses de contrato, e antes de ser nomeada secretária de Estado do Tesouro no início de dezembro -- um cargo ao qual resignou esta semana, na sequência desta polémica.

Para Alexandra Leitão, que foi ministra da Administração Pública e da Modernização do Estado no anterior executivo de António Costa, esta sucessão de demissões marca a pior crise enfrentada pelo Governo desde que conquistou a maioria absoluta em janeiro.

"Antes de mais, uma palavra para a enorme dignidade e humildade com que Pedro Nuno Santos sai do Governo, assumindo uma responsabilidade política que é notável", referiu a deputada socialista em entrevista à CNN Portugal esta quinta-feira.

"São precisas explicações sobre a escolha da ex-secretária de Estado Alexandra Reis, sobre quem a escolheu, acho que há explicações que são devidas e estou certa que o Governo dará essas explicações", destaca Alexandra Leitão.

Para a socialista, "há de facto uma escolha para secretária de Estado [do Tesouro] de alguém que não revelou sentido de Estado nem de serviço público ao exigir a indemnização que exigiu, tendo em conta que estava a fazer cortes grandes necessários [na TAP] e a exigir sacrifícios".

Na mesma entrevista, Alexandra Leitão destacou ainda que "é altura de o Governo olhar para si sem arrogância, com humildade, e perceber que há algo que tem de mudar", sem "reduzir todas estas situações a casos e casinhos mais ou menos criados pela bolha mediática".

"É preciso olhar, é preciso pensar. O primeiro momento para resolver problemas é assumir que eles existem e acho que tem havido um défice disso neste Governo."