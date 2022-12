Ministra da Justiça: “Governo continua coeso e dinâmico”

A ministra da Justiça considera que o Governo continua "coeso" e "dinâmico", apesar da demissão de Pedro Nuno Santos,

Em declarações, esta manhã, à TVI, a ministra Catarina Sarmento e Castro deixou ainda elogios ao ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação.

“Eu posso dizer sobre Pedro Nuno Santos que há um 'antes' e um 'depois' de Pedro Nuno Santos, na área da habitação e na área da ferrovia. Acho que isto é muito importante dizer-se”, disse.

Para a ministra da Justiça, o primeiro elemento do Executivo a reagir após a saída de Pedro Nunos, “o Governo continua a ser um governo coeso, um governo dinâmico, um governo com vontade de fazer coisas e com muitas coisas concretizadas”.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentou na quarta-feira à noite a demissão do cargo ao primeiro-ministro, António Costa, que a aceitou.