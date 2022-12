Deputado do PS diz que é “natural o debate de urgência” face a demissões no Governo

O PS considera natural o debate de urgência no Parlamento com o primeiro-ministro pedido pelo PSD, na sequência da demissão de Pedro Nuno Santos.

Em declarações à Renascença, o deputado socialista Hugo Costa diz que isso que faz parte do escrutínio ao Governo vendo também com naturalidade o anúncio da Iniciativa Liberal de apresentar uma moção de censura ao Governo.

“Naturalmente, os grupos parlamentares têm todas as capacidades e até disponibilidades regimentais para chamar membros do Governo e para chamar o senhor primeiro-ministro a debate de urgência”, diz o socialista, realçando que “faz parte das suas competências”.

“O Governo e o Partido Socialista têm que ter essa responsabilidade, até porque é um direito regimental da oposição chamar e fazer o escrutínio em relação ao Governo”, acrescenta.

Já em relação a moções de censura, o deputado socialista considera que “é natural” serem apresentadas pela oposição, lembrando que “existem em todas as alturas muitas moções de censura” e que logo no início desta legislatura foi apresenta uma pelo partido Chega.

O deputado do PS vê ainda com naturalidade estas demissões no Governo.

“Os governos têm este tipo de alterações. É normal o escrutínio público. O senhor ministro das Infraestruturas demitiu-se no cumprimento básico daqueles que são os valores da ética republicana. E, naturalmente, o Governo apresentará, a seu momento o seu novo elenco. E, naturalmente, isso deve ser visto com naturalidade”, argumenta.

Com a saída do ministro Pedro Nuno Santos e do secretário de Estado das Infraestruturas, são já dez as demissões ocorridas em nove meses de maioria absoluta do PS.