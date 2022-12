Demissões no Governo. E vão 10 em nove meses

O Governo viu, esta semana, mais uma vaga de demissões. A fechar o ano, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, Hugo Santos Mendes, secretário de Estado das Infraestruturas, e Alexandra Reis, secretária de Estado do Tesouro, apresentaram a demissão, na sequência da polémica que envolve a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP.

O Governo, que tomou posse a 30 de março, regista já 10 demissões, entre as quais as de dois ministros – ainda antes Pedro Nuno Santos, a ministra da Saúde, Marta Temido, não resistiu a consecutivas polémicas.

Anteriormente, a secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, Sara Abrantes Guerreiro, tinha abandonado o Governo cerca de um mês depois de ter tomado posse. A ex-secretária de Estado renunciou ao cargo por motivos de saúde e foi substituída por Isabel Almeida Rodrigues, que era deputada do PS, eleita pelo círculo dos Açores.

No fim de agosto, a remodelação deu-se na pasta da saúde. A ministra Marta Temido apresentou a demissão na sequência da "crise das urgências" de obstetrícia, seguindo-se a, obrigatória, saída dos secretários de Estado – António Lacerda Sales e Maria de Fátima Fonseca.

Em novembro, seguiu-se a demissão do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, que tinha sido nomeado a 16 de setembro. O secretário de Estado Adjunto sai na sequência da acusação, pelo Ministério Público, do crime de prevaricação, no âmbito de um processo que surgiu no seguimento da Operação Teia. O secretário de Estado já tinha sido o centro de algumas polémicas depois de ter sido conhecido que, enquanto autarca de Caminha, tinha estado envolvido num "adiantamento duvidoso" de 300 mil euros para a construção de um pavilhão multiusos.

No fim de novembro, o ministro da Economia, António Costa Silva, substituiu João Neves, secretário de Estado da Economia, e Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, depois de discordarem publicamente da posição do ministro sobre a redução do IRC.