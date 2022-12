Álvaro Beleza aponta sucessor de Pedro Nuno Santos no Governo

“Eu acho que há ministérios a mais. É mais fácil coordenar dez do que coordenar 15. Eu acho que há áreas da governação que deveriam estar juntas. Por exemplo, esta da Infraestruturas e da Habitação podiam, perfeitamente, ficar com o Ministério do Ambiente, que tem um ótimo ministro, o Duarte Cordeiro, que tem feito um bom trabalho”, defende o presidente da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

Em declarações à Renascença , Álvaro Beleza refere que, no lugar de António Costa, apostaria numa fusão dos ministérios das Infraestruturas e do Ambiente, com Duarte Cordeiro a assumir as funções de Pedro Nuno Santos.

No PS acredita-se que a saída do Governo não é a m(...)

Na ressaca da demissão de Pedro Nuno Santos e da secretária de Estado do Tesouro, Alexandre Reis, na sequência da indemnização paga pela TAP, Álvaro Beleza considera que este acaba por ser um ano terrível, apesar da maioria absoluta, do crescimento económico e das contas certas.

O socialista João Soares declara-se triste com as últimas demissões no Governo e recomenda mais ponderação, coordenação política e atenção aos currículos das pessoas convidadas para o executivo.

“Tem havido é pequenos incidentes no sentido de que são coisas que acontecem um pouco por todo o lado. Estou muito atento ao que se passa nas outras opiniões públicas do mundo, nomeadamente da Europa, e temos coisas muitíssimos piores do que aquilo que acontece em Portugal”, desvaloriza.

João Soares considera, até, que a saída de Pedro Nuno Santos foi excessiva.

“Também acho que, muitas vezes, as saídas dos ministros nestas circunstâncias, e estou a pensar no caso concreto de Pedro Nuno Santos, parece-me um pouco excessiva, porque a responsabilidade que ele assumiu nesta questão é uma muitíssimo secundária, comparando com o primeiro incidente [anúncio de um novo aeroporto e desautorização pelo primeiro-ministro], em que a credibilidade dele enquanto ministro tinha sido ferida, mas permanece até agora no Governo, e em relação ao ministro das Finanças, Fernando Medina. Não é uma pequena coisa dizermos que temos as contas públicas equilibradas.”

Questionado sobre as 11 saídas do Governo no espaço de nove meses, João Soares preferia que não tivessem acontecido, mas afirma que “as demissões agora são quase uma panaceia”.