TAP. Ventura fala em "encobrimento" e questiona condições de Pedro Nuno Santos no Governo

O presidente do Chega afirmou esta quarta-feira que pode existir "um encobrimento" à volta do caso que levou à demissão da secretária de Estado Alexandra Reis e considerou que "dificilmente Pedro Nuno Santos tem condições" para se manter no Governo.

No final de uma visita ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, André Ventura foi questionado sobre a demissão de Alexandra Reis, anunciada na terça-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, menos de um mês depois de a governante ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros que lhe foi paga pela TAP.