Secretária de Estado Alexandra Reis demitida a pedido do ministro das Finanças

A secretária de Estado Alexandra Reis demite-se do Governo a pedido do ministro das Finanças. A notícia é avançada por comunicado do Ministério de Fernando Medina.

O governante acrescenta que pediu a Alexandra Reis que apresentasse a demissão e a secretária de Estado do Tesouro aceitou “prontamente”.

“Tomei esta decisão no sentido de preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses”, escreve Medina.

"No momento em que enfrentamos importantes exigências e desafios, considero essencial que o Ministério das Finanças permaneça um referencial de estabilidade, de autoridade e de confiança dos cidadãos. São valores fundamentais à boa condução da política económica e financeira e à direção do setor empresarial do Estado", salientou Fernando Medina na nota divulgada pelo Ministério das Finanças.



O responsável pela pasta das Finanças agradeceu ainda a Alexandra Reis por todo o trabalho desenvolvido, elogiando o currículo "profissional de enorme mérito" e a "qualidade e correção com que neste período pessoalmente difícil assegurou a defesa do interesse público".



O caso surgiu quando se soube que a governante agora demissionária recebeu uma indemnização de 500 mil euros por ter saído antecipadamente da TAP em fevereiro deste ano. Segundo a transportadora aérea, Alexandra Reis pediu mesmo 1.4 milhões para sair, antes de terem chegado a acordo.

Os ministérios das Finanças e das Infraestruturas receberam, entretanto, esclarecimentos do conselho de administração da TAP e remeteram o caso para "a Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação".

Na segunda-feira, numa declaração escrita enviada à agência Lusa, Alexandra Reis assegurou que devolveria "de imediato" qualquer quantia que lhe tivesse sido paga e que acreditasse não estar no "estrito cumprimento da lei" na sua saída da companhia aérea.