Marcelo promulga Orçamento esta quinta-feira, "se tudo correr bem"

“Amanhã, depois de ouvir os outros parceiros económicos e sociais, se tudo correr bem, promulgarei o Orçamento ainda antes de partir para o Brasil. O Orçamento do Estado é de uma flexibilidade que depende muito daquilo que for a evolução internacional”, disse o chefe de Estado

O Presidente da República anuncia que vai promulgar o Orçamento do Estado esta quinta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o fará antes de partir para o Brasil, onde vai marcar presença na tomada de posso do Presidente Lula da Silva.

O Presidente da República disse também aos jornalistas que este ano foi um teste ao ministro das Finanças, que o levou a abrir os cordões à bolsa.

“Este ano foi um teste muito importante a um ministro das Finanças, porque teve que fazer dois orçamentos, abrindo um bocadinho os cordões à bolsa. Da minha experiência dos três ministros das Finanças que conheci, foi aquele que, ou porque teve mais condições ou por uma escolha, foi talvez o mais alargado, dentro do restritivo”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de ter recebido esta quarta-feira à tarde a UGT e a Federação de Turismo, o Presidente da República frisou que a inflação no primeiro trimestre será determinante para a contratação entre sindicatos e patrões.

“Este ano a inflação vai andar à volta dos 7%, mais coisa menos coisa. Espero que diminua para o ano, porque isso é muito importante para o cálculo das atualizações salariais. No começo do ano que vem, sobretudo no primeiro trimestre, vai haver mais contratação nas empresas privadas. É muito importante ver se nos três primeiros meses do ano os preços começam a descer um bocadinho ou continuam elevados, porque isso vai determinar muito o tipo de contratação entre sindicatos e patrões”, sublinha Marcelo Rebelo de Sousa.