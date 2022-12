Demissão de Alexandra Reis. Partidos políticos exigem mais explicações

Sucedem-se as reações políticas à demissão da secretária de Estado do Tesouro.

Alexandra Reis abandonou o Governo menos de um mês depois de ter tomado posse e pelo meio de uma grande tempestade política. O pedido de demissão, foi solicitado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

Inês Sousa Real, do PAN, considera que a demissão era esperada, mas não chega porque ainda há muitas explicações a dar.

“A demissão de Alexandre Reis não chega”, diz Inês Sousa Real, considerando que “é preciso que Fernando Medina e Pedro Nuno Santos venham prestar esclarecimentos para evitar que isto aconteça”.

“Não podemos pedir sacrifícios aos trabalhadores e depois, por outro lado, andar a pagar indemnizações desta monta a gestores de topo”, argumenta.

Segundo a líder do PAN, “há aqui dois pesos e duas medidas que não se coadunam com o facto e com a elevada responsabilidade de se tratar de uma empresa intervencionada pelo Estado”.

“E nesse sentido, achamos que esta demissão não encerra este capítulo. Tem que haver mais esclarecimentos e tem que haver, acima de tudo, consequências que evitem que isto voltar a acontecer”, defende.