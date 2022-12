TAP responde ao Governo e defende legalidade de indemnização a Alexandra Reis

O Governo já recebeu os esclarecimentos do conselho de administração da TAP sobre a polémica indemnização de 500 mil euros à secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis. A empresa defende a legalidade do processo.

"O Governo entendeu remeter de imediato os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Administração da TAP à Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação", referem os Ministérios das Finanças e das Infraestruturas, em comunicado conjunto.



A tutela divulga a resposta da TAP ao pedido de esclarecimentos sobre a cessação do contrato com Alexandra Reis.

A companhia aérea refere que foi sua a iniciativa de terminar a ligação com Alexandra Reis.

"Por iniciativa da TAP foi iniciado processo negocial com Alexandra Reis no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação imediata de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e todas empresas do Grupo TAP", refere a companhia aérea.





