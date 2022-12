Secretária de Estado Alexandra Reis demitida a pedido do ministro das Finanças

A secretária de Estado Alexandra Reis demite-se do Governo a pedido do ministro das Finanças. A notícia é avançada por comunicado do Ministério de Fernando Medina.

O governante acrescenta que pediu a Alexandra Reis que apresentasse a demissão e a secretária de Estado do Tesouro aceitou “prontamente”.

“Tomei esta decisão no sentido de preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses”, escreve.

O caso começou quando se soube que a governante agora demissionária recebeu uma indemnização de 500 mil euros por ter saído antecipadamente da TAP em fevereiro deste ano.

Os ministérios das Finanças e das Infraestruturas receberam, entretanto, esclarecimentos do conselho de administração da TAP e remeteram o caso para "a Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação".