Governo segura Alexandra Reis, para já. Demissão "é sempre possível"

Da resposta da TAP, que ainda esta terça-feira será enviada ao Governo, poderá depender o destino de Alexandra Reis, a secretária de Estado do Tesouro que tem estado no centro da polémica na sequência do acordo de rescisão com a companhia aérea que levou ao pagamento de 500 mil euros de indemnização.

No Governo já se admite que "a pressão é brutal" e que Alexandra Reis poderá mesmo não ter condições para continuar. De resto, esta terça-feira o primeiro-ministro foi questionado pela agência Lusa sobre se mantém a confiança na secretária de Estado e António Costa respondeu que "quanto ao mais", aguarda "o esclarecimento cabal dos factos e da sua qualificação jurídica".

À Renascença é dito por um governante que "isto é avassalador, a pressão é brutal", e que a saída de Alexandra Reis não está descartada, deixando ainda um lamento sobre a ação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que "está sempre a falar" do caso desde domingo.

Também no PS a eventual saída é já vista com naturalidade. Um dirigente socialista diz mesmo à Renascença que a demissão "é sempre possível" e que "se aparecer outra interpretação" jurídica, a secretária de Estado do Tesouro "terá de devolver" os 500 mil euros.