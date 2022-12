Caso Alexandra Reis. PS espera esclarecimentos da TAP antes do final do ano

O Partido Socialista (PS) vai esperar pelos esclarecimentos da TAP para decidir se aprova os requerimentos da oposição para ouvir a secretária de Estado do Tesouro no Parlamento sobre a indemnização de 500 mil euros que recebeu da TAP após cumprir sete meses de contrato.

À Renascença, fonte do grupo parlamentar do PS aponta a votação dos requerimentos do Chega e do Bloco de Esquerda para dia 4 de janeiro e diz que, enquanto não houver explicações da companhia aérea pedidas pelo Governo, é prematuro tomar uma decisão.

Os socialistas esperam que ainda esta semana e antes do final do ano sejam dadas essas explicações por parte da companhia aérea.

Para o economista João Duque, no caso Alexandra Reis pode estar em causa uma informação falsa da TAP ao mercado.

Esta terça-feira, o comentador da Renascença defendeu que a secretária de Estado do Tesouro tem de dizer se saiu da companhia aérea por decisão sua, porque foi isso que a transportadora aérea comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

E se isso não for verdade, ressalta, "então temos aqui um problema, uma declaração falsa a uma entidade reguladora que tem consequências, porque não se pode permitir que uma informação ao mercado seja falsa".

João Duque defende ainda que se a informação transmitida à CMVM for, de facto, falsa, então estamos perante "a conivência da própria secretária de Estado que, perante uma informação falsa, anui, não diz nada e não esclarece que não foi assim".

Para o economista, há uma grande falta de transparência neste caso. "Parece que devemos todos ter explicação perante isto, até porque somos todos donos da TAP."