Alexandra Reis pediu indemnização de quase 1,5 milhões à TAP

A TAP revela que Alexandra Reis pediu uma indemnização de quase 1,5 milhões de euros para rescindir contrato, mas após negociação foi possível reduzir o montante para 500 mil euros brutos.

A informação é avançada num esclarecimento enviado esta terça-feira aos ministérios das Finanças e das Infraestruturas.

A TAP refere que foi sua a iniciativa de terminar a ligação com Alexandra Reis.

"Por iniciativa da TAP foi iniciado processo negocial com Alexandra Reis no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação imediata de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e todas empresas do Grupo TAP", indica a companhia aérea.



A TAP garante que no processo de Alexandra Reis foram aplicados os regimes legais adequados.



"Relativamente ao enquadramento legal, a TAP aplicou os regimes legais decorrentes da circunstância de a empresa integrar o Setor Público Empresarial, em articulação, no omisso, com o quadro normativo do Código das Sociedades Comerciais", adianta o conselho de administração da TAP, na resposta enviada ao Governo.



Os ministérios das Finanças e das Infraestruturas receberam os esclarecimentos do conselho de administração da TAP e remeteram o caso para "a Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação".

