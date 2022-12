Alegadas pressões na banca. Pedido de Costa demonstra “desorientação do Governo”, diz PSD

O líder parlamentar do PSD defendeu esta terça-feira à Renascença que o facto de António Costa ter pedido mais tempo para responder às perguntas da oposição sobre alegadas pressões no banca demonstra a "desorientação do Governo".

Em causa estão 12 questões colocadas pelo PSD ao primeiro-ministro sobre declarações do ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa, enviadas a 23 de novembro e relativas a uma eventual intromissão política do Governo no Banco de Portugal e no Banif.

“Isto soma-se a um Governo desorientado, em que os casos, as confusões e as trapalhadas se sucedem a um ritmo quase semanal", indica Joaquim Miranda Sarmento.

O social-democrata destaca ainda que "agora temos este caso também profundamente infeliz da secretária de Estado do Tesouro, com uma enorme confusão do ministro das Finanças e do ministro das Infraestruturas a pedirem esclarecimentos à TAP como se a pessoa em causa não desse membro do Governo e até secretária de estado do dr. Medina", o que na sua opinião só vem reforçar essa "desorientação".

"Tudo isto mostra uma desorientação, uma falta de coordenação e uma falta de rumo de um Governo que ainda tem quatro anos pela frente.”

Miranda Sarmento já tinha afirmado hoje à Lusa que o pedido de António Costa de mais tempo para responder às perguntas do PSD demonstra que o chefe do executivo "não está de consciência tranquila" quanto à sua atuação.

“O Governo que todas as semanas está enredado e casos e trapalhadas – e agora em mais uma situação grave com a secretária de Estado do Tesouro – está de facto sem orientação, sem rumo. E o dr. António Costa mostra, com este adiamento, que não está de consciência tranquila relativamente ao que foi a sua atuação no que concerne ao Banco de Portugal e ao Banif”, afirmou à Lusa Joaquim Miranda Sarmento.

O primeiro-ministro pediu o prolongamento do prazo inicial de 30 dias para responder às perguntas do PSD, enviadas em 23 de novembro, sobre uma eventual intromissão política do Governo no Banco de Portugal e Banif, de acordo com um documento a que a Lusa teve hoje acesso.

Em reação a este pedido, Miranda Sarmento nota que António Costa “foi muito rápido a anunciar que ia colocar um processo ao antigo governador do Banco de Portugal e agora é muto lento a responder aos esclarecimentos que país e Assembleia da República exigem”.

“Foi o próprio dr. António Costa e o PS que disseram que a resposta seria rápida e esclarecedora. Rápida já não será, esperamos que seja esclarecedora sobre as interferências do dr. António Costa junto do Banco de Portugal, quer relativamente a Isabel Santos quer, mais grave, relativamente ao processo de venda e resolução do Banif”, acentuou, por outro lado.