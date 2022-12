Governo pede esclarecimentos à TAP sobre indemnização a Alexandra Reis

O Governo pediu esta segunda-feira esclarecimentos à TAP sobre a cessação de contrato e a indemnização a Alexandra Reis, atual secretária de Estado do Tesouro.

"O Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas e da Habitação emitiram hoje um despacho a solicitar ao Conselho de Administração da Transportes Aéreos Portugueses, S.A., informação sobre o enquadramento jurídico do acordo celebrado no âmbito da cessação de funções como vogal da respetiva Comissão Executiva, de Alexandra Margarida Vieira Reis, incluindo sobre o apuramento do montante indemnizatório atribuído", refere um comunicado conjunto dos ministros Fernando Medina e Pedro Nuno Santos.

O "Correio da Manhã" noticiou na edição de sábado que a nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.

Alexandra Reis, que tomou posse como secretária de Estado do Tesouro na última remodelação do Governo, ingressou na TAP em setembro de 2017 e três anos depois foi nomeada administradora da companhia aérea.