Caso Alexandra Reis. Chega chama Medina, Pedro Nuno Santos e CEO da TAP ao Parlamento

O Ministério das Infraestruturas não faz comentários, o das Finanças não responde e a TAP fica em silêncio. O caso que envolve Alexandra Reis, a nova secretária de Estado do Tesouro que recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, está a gerar críticas por parte de alguns partidos.

Questionado pela Renascença, o ministério tutelado por Pedro Nuno Santos não comenta a situação, enquanto o gabinete de Fernando Medina não deu resposta às questões sobre o motivo da saída da governante, ou se Alexandra Reis admite devolver o valor recebido da indemnização.

Esta manhã, o Bloco de Esquerda classificou de “abuso” e “escândalo” o “prémio milionário” de 500 mil euros pago a Alexandra Reis, enquanto é cortado o rendimento a milhares de trabalhadores da TAP.

“A propaganda das contas certas serve para escamotear esta realidade em que à maioria se pedem sacrifícios, para depois uma minoria se governar à custa do empobrecimento geral. É um abuso e, sem explicações razoáveis, será mesmo um escândalo”, escreveu o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares.