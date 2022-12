​Mensagem de Natal. PSD critica Costa de "braços caídos" e sem esperança

A mensagem de Natal mostrou um primeiro-ministro, António Costa, de “braços caídos” e sem “uma palavra para os principais problemas das pessoas”, acusa o secretário-geral do PSD, Hugo Soares.



“Esta é uma declaração em que o primeiro-ministro não teve uma palavra para os principais problemas das pessoas que vivem o dia a dia em Portugal. É um país cada vez mais pobre, com impostos no máximo, serviços públicos no mínimo e um país onde as pessoas têm cada vez mais dificuldades no seu dia a dia para pagar as suas despesas", afirmou o dirigente social-democrata, em reação à tradicional declaração do chefe do Governo.

Hugo Soares considera que António Costa “falou muito de solidariedade, mas apenas no último trimestre do ano, em outubro, se lembrou e percebeu que as pessoas estavam cada vez com mais dificuldades face ao aumento do custo de vida”.

O secretário-geral do PSD apontou problemas como o da falta de professores ou das urgências encerradas ou sobrelotadas.