Marcelo diz "não haver incompatibilidades" na indemnização de meio milhão da TAP à secretária do Tesouro

O Presidente da República diz que "não parece" haver incompatibilidades, do ponto de vista do direito, no caso da indemnização de 500 mil euros paga à atual secretaáia de Estado do Tesouro, para deixar a TAP em fevereiro.

"À primeira vista, juridicamente, a ida para o Governo parece não ter problemas de incompatibilidades. Parece-me que o português comum, que vive com um determinado salário, e nesta situação de dificuldade, estes valores fazem-lhe muita impressão".

Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que a indemnização "corresponde ao salário que recebia" e que, por lei, Alexandra Reis "teria direito a três vezes mais". "Não 500 mil, mas 1 milhão e 500 mil [euros]."

"Há quem pense que seria bonito prescindir disso, atendendo a que está noutra função. Mas do ponto de vista jurídico, a lei permite isto, é assim", conclui o Presidente, à margem de uma visita às zonas afetadas pelos incêndios de verão em Pombal.